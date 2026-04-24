DeNAは24日、新たな限定ユニホームのデザインを発表した。所属する105人による「未来への寄せ書き」をコンセプトにした「野球未来創造ユニホーム」を、7月7〜9日の中日3連戦で着用する。

「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の3つのテーマで、監督やコーチ、選手全員からメッセージを募集。「YOKOHAMA STRIPE」のユニホームをベースに、ストライプに沿って未来へのメッセージを英語とスペイン語で配置した斬新なデザインとなっている。

牧秀悟内野手は「球団誕生15年目という記念すべき年に、僕たちの想いが形になったユニフォームでプレーできることをうれしく思います。今回、僕が残したメッセージは“感謝の心”です。幼い頃から両親に教えられ、僕自身も常に大切にしてきた言葉です。ここまでチームを支えてくださったファンの皆さまや、僕たちを支えてくれた全ての人たちへの感謝を伝えるとともに、未来を担うこどもたちにも“感謝の心”を大切にしてほしいという想いを込めました。このユニフォームを着て戦う3日間、僕たちの全力プレーを通じて、応援してくださるファンの皆さまや次世代を担うこどもたちに夢や希望を届けたいと思います。ぜひ球場で一緒に戦いましょう！」とコメントした。

以下、メッセージを一部抜粋

▼相川亮二監督「挑戦×楽しむ＝最強」

▼筒香嘉智「意味不明な勇気を！」

▼東克樹「野球の未来のために共に創造していきましょう」

▼竹田祐投手「自分は自分」

▼山崎康晃「人の心を動かせられるような選手でありたい」

▼石田裕太郎「夢や目標に向かって全てに挑戦！」

▼松尾汐恩「声援が未来の力に」

▼牧秀悟「感謝の心」

▼佐野恵太選手「失敗ではなく、後悔を恐れろ」