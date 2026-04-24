LE SSERAFIM（ル セラフィム）が、24日に公開するリードシングル「CELEBRATION」の音源の一部を公開した。

22日にグループ公式チャンネルで「＃TimeToCelebrate」キャンペーンの進行状況を収めたショートフォーム動画を掲載した。

公開映像には、24日に発表する「CELEBRATION」の音源一部が挿入された。「Bring Back Now」とつぶやくフレーズで始まるエネルギッシュなサウンドが入った。韓国メディアのニュースエンは24日「メロディックテクノ（Melodic Techno）とハードスタイル（Hardstyle）を融合させた楽曲で、軽快なビートと中毒性のあるメロディーが特徴だ」と説明した。

現在、「CELEBRATIONイベント」を開催中。それぞれが直面した瞬間を共有して祝うイベント。公式インスタグラムに掲載された祝賀動画の累計再生回数は、3100万回を超えた。開始7日間で、ハッシュタグを使用した投稿は、約36万件になった。イタリア名門サッカークラブ・ユベントスも同イベントに参加するなど、世界的に話題となった。