À¾Éð¡¦·¬¸¶¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï1ÈÖ¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀ¾Àî¤«¡¢¸½ºß¹¥Ä´¤ÎÊ¿Âô¤«¡Ä´Û»³»á¡Ö¹¶·âÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¤Ï23Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë3¡Ý4¤ÇÇÔÀï¡£ºÇ½ª²ó¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¹¶·â¤ò¸«¤»¤ë¤â¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢Ï¢¾¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆü²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¡Ø1ÈÖ¡¦·¬¸¶¾»Ö¡Ù¤ÎÂåÌò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£·¬¸¶Î¥Ã¦¤«¤é2»î¹ç¡¢1ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Àî°¦Ìé¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡ÖÂçÄÅ¤ÎÅêµå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸µ¡¹1ÈÖ¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂÇÀÊ¤Ç¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¾Àî¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÊ¿Âô¤¬º£ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤³¤â°ì¤ÄÆ¬¤ËÀï½Ñ¤È¤·¤Æ1ÈÖ¤ËÃÖ¤¯¤«6ÈÖ¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢°ì¤Ä´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¤ÇºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È1ÈÖ¸õÊä¤Ë¸½ºß¹¥Ä´¤ÎÊ¿ÂôÂç²Ï¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡Öº£Ê¿ÂôÁª¼ê¤¬Èó¾ï¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢±¦Åê¼ê¤«¤é¤Ï»Í³äÆóÊ¬¤Û¤ÉÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï±¦Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì³äÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹¶·âÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊ¿ÂôÁª¼ê¤¬1ÈÖ¤À¤È¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡ÖÀ¾ÀîÁª¼ê¤ÏÀèÆüÆó°ÂÂÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¾Àî¤¬1ÈÖ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Ê¿Âô¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¤³¤ÎÊÕ¤ò°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢À¾Àî¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Ê¿Âô¤Î»È¤¤Êý¤¬¤³¤ì¤«¤é¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¸å¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù