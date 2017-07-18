サッカーW杯開幕を6月11日に控え、各参加国で代表メンバー争いが話題になっている。ブラジルで注目を集めているのがネイマール。度重なる負傷に悩まされ、23年10月を最後に代表招集から遠ざかっているが、同国歴代最多の79得点を挙げている34歳のストライカーは人気が高い。ブラジルが3月の親善試合でフランスに敗れた際はスタンドからネイマール・コールが発生。質問を受けたアンチェロッティ監督が「今ここで全てを出し尽くした選手たちについて話さないといけない」と回答を避ける場面があった。

そんな状況で最近になってルラ大統領が代表指揮官との対話の中で「ネイマールを招集すべきだと思うか？」と問われたことを明らかにした。地元メディアによれば、大統領は「体の準備が整っていれば、彼にはサッカーの能力がある」と応じたというが、一方で「名前だけでは（W杯に）行けない。プロフェッショナルにならなければ」と指摘。「W杯にふさわしい力を示す必要がある」と話すアンチェロッティ監督とスタンスは重なる。

昨年12月に左膝の手術を受けたネイマールは2月の復帰以降、所属するサントスの国内リーグ6試合で3得点2アシスト。どこまで復調をアピールできるか…。大統領も注目するブラジル代表は5月18日に発表される。