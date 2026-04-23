【Mリーグ】記録的ハイパー高打点バトルぼっ発 親の役満・大三元VS三倍満12000オール!!
麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが23日に開催され、親の役満、さらに親の3倍満が飛び出す史上まれにみる高打点バトルがぼっ発した。
【写真】親の大三元と親の3倍満さく裂！ ※約30分間の出来事です
レギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席を争うセミファイナル。この日の第1試合はBEAST Xの下石戟（日本プロ麻雀協会）、EX風林火山・内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、TEAM RAIDEN／雷電の黒沢咲（連盟）、赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦日本プロ麻雀協会）の4者が激突した。
開幕の東発からド派手な和了が出たこの試合。親の下石が白暗刻、発対子、中対子にする。中は黒沢と持ち持ちだったが、メンタンピンを狙う黒沢から出てポン。さらに太から発もポンに成功。その後、頭待ちの聴牌となり、9pに待ち替えした直後に内川がツモ切ってロン。チーム順位でし烈な首位争いを繰り広げる風林火山を直撃する僥倖の48000点となった。
7万点を超え、安泰と思われた下石だったが、さらに大事件が。そのまま順調に局を消化していたが、東4局0本場、親の太がドラの東を暗刻にすると、索子の混一色・2sを面前で黙聴。下石からリーチが入ったが、直後にツモり、ツモ、ダブ東、ドラ3、赤、一盃口、混一色、11翻の三倍満、12000オールで一気に下石を逆転した。
わずか約30分での逆転劇。これには実況の日吉辰哉（連盟）も「11翻！ 11翻！ 11翻は3倍満！」と絶叫し、「親の役満が抜かれました。まだ東場で」「親の役満和了ったんすよ？ なんすかこれ？ 親の役満と親の三倍満が出たゲームなんてありません！ ヤバすぎる！」と唖然とした様子。なお、役満はMリーグで通算30回目、3倍満は15回目となった。
対局はこのまま太が逃げ切り、ドリブンズはセミファイナル2勝目。親の役満を和了りながらも2着に終わった下石はインタビューで「麻雀やって20年経つんですけど、親の役満を和了って勝てなかったの初めてです」と悔しさをにじませながらも「お見事、12000オールは」と相手を称えた。
一方、12000オールで大逆転勝利した太は「鬼のような手が入りました」とこの局について触れ、トントン拍子で手配が高打点へ突き進んでいったことを「あんなことあるんだなあ、と。今まで和了った中で一番強烈な三倍満でした。あそこまでの鬼ツモはなかないと思うので、恵まれました」と自身でも驚いていた。
【写真】親の大三元と親の3倍満さく裂！ ※約30分間の出来事です
レギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席を争うセミファイナル。この日の第1試合はBEAST Xの下石戟（日本プロ麻雀協会）、EX風林火山・内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、TEAM RAIDEN／雷電の黒沢咲（連盟）、赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦日本プロ麻雀協会）の4者が激突した。
7万点を超え、安泰と思われた下石だったが、さらに大事件が。そのまま順調に局を消化していたが、東4局0本場、親の太がドラの東を暗刻にすると、索子の混一色・2sを面前で黙聴。下石からリーチが入ったが、直後にツモり、ツモ、ダブ東、ドラ3、赤、一盃口、混一色、11翻の三倍満、12000オールで一気に下石を逆転した。
わずか約30分での逆転劇。これには実況の日吉辰哉（連盟）も「11翻！ 11翻！ 11翻は3倍満！」と絶叫し、「親の役満が抜かれました。まだ東場で」「親の役満和了ったんすよ？ なんすかこれ？ 親の役満と親の三倍満が出たゲームなんてありません！ ヤバすぎる！」と唖然とした様子。なお、役満はMリーグで通算30回目、3倍満は15回目となった。
対局はこのまま太が逃げ切り、ドリブンズはセミファイナル2勝目。親の役満を和了りながらも2着に終わった下石はインタビューで「麻雀やって20年経つんですけど、親の役満を和了って勝てなかったの初めてです」と悔しさをにじませながらも「お見事、12000オールは」と相手を称えた。
一方、12000オールで大逆転勝利した太は「鬼のような手が入りました」とこの局について触れ、トントン拍子で手配が高打点へ突き進んでいったことを「あんなことあるんだなあ、と。今まで和了った中で一番強烈な三倍満でした。あそこまでの鬼ツモはなかないと思うので、恵まれました」と自身でも驚いていた。