霜降り明星・せいや、音楽番組で見せた“石川晟也”としての姿に視聴者驚き「すごく響いてしまった」「聞いてて気持ちいい」
霜降り明星のせいやが、23日放送の音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）にアーティスト・石川晟也として出演した。
【写真】このままなぜ…？全身金箔の衝撃姿を披露したせいや
昨年10月に、石川晟也としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。この日は３月25日にリリースした２ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露した。
歌唱中は舞台を最大限に活用したパフォーマンスを見せ、ポップかつ力強い歌声を響かせた。せいやの奮闘ぶりに視聴者からは「なんかすごく響いてしまった…」「せいやの本名初めて知ったww」「めっちゃビブラート効いてる」「聞いてて気持ちいいな」との反響が寄せられた。
同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に届ける。
【写真】このままなぜ…？全身金箔の衝撃姿を披露したせいや
昨年10月に、石川晟也としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。この日は３月25日にリリースした２ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露した。
歌唱中は舞台を最大限に活用したパフォーマンスを見せ、ポップかつ力強い歌声を響かせた。せいやの奮闘ぶりに視聴者からは「なんかすごく響いてしまった…」「せいやの本名初めて知ったww」「めっちゃビブラート効いてる」「聞いてて気持ちいいな」との反響が寄せられた。
同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に届ける。