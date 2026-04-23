X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が23日、自身のインスタグラムを更新。4月27日のドジャース−マーリンズ戦（日本時間28日）で国歌を演奏すると発表した。

YOSHIKIは「See you at Dodger Stadium next Monday！（来週の月曜日にドジャー・スタジアムで会いましょう！」とつづり、国歌演奏の大役を務めることを報告。

英語で「YOSHIKI、4月27日のジャパン・ヘリテージ・ナイトにて、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで国歌演奏」とし、日本語でも「4/27 米ドジャー・スタジアム にて米国歌を演奏」と伝えた。

ファンからは「日本から応援させてください」「LA行きます」などのコメントが寄せられた。

YOSHIKIは、24年4月16日（日本時間17日）のドジャー・スタジアムで行われたドジャース―ナショナルズ戦の試合前に米国国歌と「ENDLESS RAIN」のピアノ演奏を行った。また、昨年3月18日に東京ドームで行われたドジャース―カブスのMLB開幕戦でも日米両国歌を演奏。美しいピアノの音色に観衆だけでなく、選手たちも万感の表情を見せていた。