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「割り勘は苦手」「結婚前提じゃないと意味がない」アプリ婚活に疲れた20代女性が婚活コンサルタントに明かした”本音”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【マッチング無料体験】アプリでは上手くいかず…本気度が高い出会いを求める20代後半女性」と題した動画を公開した。動画では、マッチングアプリでの婚活に限界を感じて結婚相談所ツヴァイを訪れた20代後半女性のCさんが、自身のリアルな希望条件や結婚観を明かしている。



かつてマッチングアプリを約2年間利用し、5名ほどと会ったものの、約束をすっぽかされるなど「疲れてしまった」と振り返るCさん。アプリでの出会いに手応えを感じられなかった理由について、「私自身、結婚を前提にしていないお付き合いに意味を感じない」と語り、相手との“本気度”の違いにズレを感じていたと明かした。これに対し、マリッジコンサルタントの大野さんは「結婚相談所は真剣な人しかいない」と応じ、目的が一致していることの重要性を説いた。



続いて行われた希望条件のヒアリングでは、Cさんの素顔が垣間見える場面も。「欲を言えば175cmくらいは欲しい」と少し照れながら語り、その理由を「アニメが好きで、好きなキャラクターが高身長だったりするので」と打ち明けた。さらに、「デートの時に割り勘するのが苦手なので、そこは男気で出してもらえる方がいい」と、金銭感覚における譲れないポイントも率直に伝えた。これらの条件で検索をかけると約2,000人の候補者がヒットし、Cさんは驚きの表情を見せた。



その後、大野さんから仲人型のサポート体制について説明を受けたCさん。プロポーズから親への挨拶まで、成婚に至るまでの細やかなフォローがあることを知り、「どこまで助けてもらえるのか分かっていなかった」「結婚のその先まで見てもらえるのはびっくり」と安心した様子を見せた。



自身の希望や悩みに寄り添い、具体的な婚活の道筋を示してくれるコンサルタントとの対話を通じ、Cさんは結婚相談所ならではの心強いサポートを実感したようだ。動画の最後で大野さんが「何かしらの悩みを持っていると思うので、何でも相談しに来てほしい」と呼びかけたように、婚活に悩む人々にとって、無料体験は大きな一歩を踏み出すきっかけになるかもしれない。