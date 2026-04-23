ディズニーストアに、これからの季節に向けて暑さ対策にぴったりなグッズシリーズ「Sunshine days series」が登場。

冷却プレート付きハンディファンやUV対策としても活躍するファッション用グラスなどがラインナップされています☆

ディズニーストア「Sunshine days series」

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/sunshine-days-series/2026/

ディズニーストアから、暑い日のおでかけを心地よく楽しめるグッズシリーズ「Sunshine days series」が登場。

暑さ対策の定番ハンディファンからは、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のアイコンデザインが展開されています。

また、手持ち・卓上の2WAYで使えるコンパクトタイプのハンディファンからは「ドナルドダック」と「ベイマックス」「スティッチ」デザインがラインナップ。

さらに、パークへのおでかけなど思いきり遊びたい日のお供にぴったりな、ファッション用グラスが登場。

そのほか、 グーフィー、ニック・ワイルド、チップ＆デールのフェイスデザインがキュートなマルチポシェットも用意されています☆

ミッキー ハンディファン 冷却機能付き Sunshine days series

価格：5,000円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ29×幅11.5×奥行き6.8cm

本体 約縦20×横5.2×厚み6cm

本体(スタンド時) 約高さ17×幅5.2×奥行き8cm

カバー部分 約縦8×横9.2×厚み1.7cm

USBケーブル 約長さ25cm

首筋や頬に当てて、直接冷やせる冷却プレートが付いた「ミッキーマウス」のアイコンをデザインしたハンディファン。

右耳部分は開くとミラーになっており、ミラー付きカバーは本体から取り外せるので便利です。

コードレスで使えるUSB充電式のため、フル充電にしておくと、ファンのみで最大約5時間連続で使用できます。

ミニー ハンディファン 冷却機能付き Sunshine days series

価格：5,000円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ29×幅11.5×奥行き6.8cm

本体 約縦20×横5.2×厚み6cm

本体(スタンド時) 約高さ17×幅5.2×奥行き8cm

カバー部分 約縦9.5×横9.2×厚み1.7cm

USBケーブル 約長さ25cm

「ミニーマウス」モチーフのシリコンカバーがかわいいハンディファン。

本体から取り外すことができる、リボン部分のカバーを開くとミラーになっています。

ミッキーアイコン形のカラビナは持ち運びに便利なだけでなく、倒すとスタンドとしても使えてとっても便利です。

ドナルド ハンディファン 2WAY Sunshine days series

価格：4,000円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ30.5×幅10.5×奥行き4.5cm

本体(使用時) 約高さ23×幅8.4×奥行き3.6cm(マスコット含む)

本体(収納時) 約高さ13.5×幅8.4×奥行き6.5cm(マスコット含む)

ストラップ 約長さ15cm

USBケーブル 約長さ25cm

ドナルドダック」がデザインされた、手持ちも置くこともできる、たためるコンパクトタイプのハンディファン。

トップにのせたちょこんとおすわりする「ドナルドダック」がとってもキュート☆

風量は弱・中・強の3段階調整ができ、強の風量では約1.5時間の連続使用ができます。

ベイマックス ハンディファン 2WAY フェイス Sunshine days series

価格：4,000円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ29.5×幅15.8×奥行き6.7cm

本体(使用時) 約高さ18.7×幅12×奥行き5.5cm

本体(収納時) 約高さ10×幅12×奥行き8.5cm

ストラップ 約長さ15cm

USBケーブル 約長さ25cm

「ベイマックス」のお顔をモチーフにした、ユニークなハンディファン。

通勤通学など外出時は手持ち、会社や学校、自宅ではハンドル部分を折りたたんで卓上で使用可能です。

折りたためるハンドルは5段階で角度調節ができるため、シーンにあわせた使い方ができます。

ベイマックス マルチストラップ Sunshine days series

価格：2,300円 (税込)

サイズ：ストラップ 約長さ90〜137cm／約幅2cm(装飾部分を除く)

ストラップ紐(各) 約長さ4.5cm

「ベイマックス」がデザインされた、手持ちのハンディファンなどに使えるマルチストラップ。

「ベイマックス」と赤いハートマークが交互に並んだストラップに、ウインクした「ベイマックス」のダイカットフェイスがアクセントになっています。

暑さ対策の定番ハンディファンのほかにも、スマートフォンケースやカードケースに取り付けて使えるため、一年中活躍してくれる便利グッズです。

スティッチ ハンディファン 2WAY おてて Sunshine days series

価格：4,500円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ29.5×幅15.8×奥行き6.7cm

本体(使用時) 約高さ22.2×幅14.8×奥行き3.8cm(マスコット含む)

本体(収納時) 約高さ13.4×幅14.8×奥行き6.8cm(マスコット含む)

ストラップ 約長さ15cm

USBケーブル 約長さ25cm

「スティッチ」の手をモチーフにした個性的でユニークなハンディファン。

「スティッチ」カラーを基調にした本体には、名前ロゴもプリントされています。

折りたたむとコンパクトになるので、シーズンオフなど収納する時にも便利です。

グーフィー ファッション用グラス Sunshine days series

価格：3,500円 (税込)

サイズ：つる 約長さ13cm

フレーム 約高さ10.7×幅15.5×奥行き1.3cm

元気いっぱい思いきり遊びたい日のお供にぴったりな「グーフィー」デザインのファッション用グラス。

UV対策にもなるファッショングラスで、レンズ表面は鏡のように反射します。

「グーフィー」モチーフの耳付きフレームはもちろん、キャラクターとネームロゴ入りのレンズもポイントです。

グーフィー ストラップ メガネ・サングラス用 チェーン Sunshine days series

価格：2,300円 (税込)

サイズ：約長さ65cm

メガネやサングラスに使える、「グーフィー」をデザインしたチェーンタイプのストラップ。

グリーン×オレンジのカラーリング、太さ、素材でポップな印象に仕上げられています。

「グーフィー」のお顔とネームロゴのダイカットプレート付きです。

ニック・ワイルド ファッション用グラス Sunshine days series

価格：3,500円 (税込)

サイズ：つる 約長さ13cm

フレーム 約高さ8.8×幅14.7×奥行き1.3cm

「ズートピア」に登場する「ニック・ワイルド」デザインのファッション用グラス。

レンズ色がそれほど濃くなく、目がほどよく透けて相手と目線を合わせやすいため、友だちや家族との会話もスムーズです。

左レンズにキャラクター、右レンズにロゴが、見る角度によって浮かびます。

チップ ファッション用グラス Sunshine days series

価格：3,500円 (税込)

サイズ：つる 約長さ13cm

フレーム 約高さ7.2×幅14.5×奥行き1.3cm

「チップ」をデザインした、かわいいファッション用グラス。

見る角度によって浮かび上がる、左レンズの「チップ」、右レンズのロゴがおしゃれ。

視界のじゃまにならないあしらいポイントです。

デール ファッション用グラス Sunshine days series

価格：3,500円 (税込)

サイズ：つる 約長さ13cm

フレーム 約高さ7.2×幅14.5×奥行き1.3cm

UV対策にもなる、「デール」デザインのファッション用グラス。

立体的な耳とブリッジにちょこんとのった茶色い毛がアクセントになっています。

自分も周りも楽しくなれるユニークなファッションアイテムです。

グーフィー マルチポシェット フェイス Sunshine days series

価格：2,000円 (税込)

サイズ：約縦23.5×横16.5×厚み2cm

ストラップ 約長さ50〜65cm

おとぼけな表情でこちらを楽しませてくれる「グーフィー」のお顔をデザインしたマルチポシェット。

背景の「グーフィー」らしい色のボーダー柄も、スタイリッシュなカジュアルさがあっておしゃれです。

上部のキャラクターネームロゴには、マットな質感でやわらかなゴム系の素材が使用されています。

ニック・ワイルド マルチポシェット フェイス Sunshine days series

価格：2,000円 (税込)

サイズ：約縦23×横18×厚み2cm

ストラップ 約長さ50〜65cm

表情でこちらを楽しませてくれる「ニック・ワイルド」のお顔をデザインしたマルチポシェット。

背景は『ズートピア』の作中で「ニック・ワイルド」が着ているシャツの柄がモチーフになった、キャラクターらしさが詰まった嬉しい雑貨です。

「ニック・ワイルド」のロゴはぽこっと立体的にデザインされています。

チップ＆デール マルチポシェット フェイス Sunshine days series

価格：2,000円 (税込)

サイズ：約縦23×横15×厚み2cm

ストラップ 約長さ50〜65cm

とびきりの笑顔でこちらを楽しませてくれる「チップ」と「デール」のフェイスデザイン。

背景のストライプ柄も明るくエネルギッシュで「チップ」と「デール」にぴったりです。

片面が透明になっているため、スマートフォンを仕舞ったまま操作ができます。

キャンプやフェス、スポーツ観戦などこれからの暑い日のおでかけシーンも、ディズニーキャラクターと一緒に、快適で楽しく楽しめるグッズが盛りだくさん。

ディズニーストアにて順次販売が開始されている、暑さ対策シリーズ「Sunshine days series」の紹介でした☆

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