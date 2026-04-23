『FUJI ＆ SUN'26』タイムテーブル公開｜くるり、never young beachら出演、6月6日〜7日開催

2026年6月6日（土）〜7日（日）に開催される、富士山の麓の大自然の中、ジャンルレスな音楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを楽しめるキャンプインフェスティバル「NEC presents FUJI ＆ SUN’26（フジアンドサン '26）」が、タイムテーブルを発表した。

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1日目となる6月6日には、今年結成30年を迎え、通算15枚目のアルバムをリリースするなど精力的な活動を展開するくるりが「SUN STAGE」に登場。ソウルフルな歌声と力強いグルーヴで時代を超えて聴き手を魅了し続ける田島貴男 (Original Love／オリジナル・ラブ)は「MOON STAGE」に出演するほか、コラボ企画にも参加する。

2日目となる6月7日には、昨年武道館を含むアニバーサリーツアー全公演をソールドさせたnever young beach（ネバーヤングビーチ）が、「SUN STAGE」のトリを飾る。また、洗練されたサウンドと独自の詞世界で幅広い支持を集めるKIRINJI（弾き語り）は、「STONE CIRCLE STAGE」への出演だ。

あわせて、自然の中での暮らしや知恵を学べる数々のユニークな体験型コンテンツを展開する「人力チャレンジ応援部エリア」のタイムテーブルとコンテンツも発表。

大自然の中で楽しむ音楽、キャンプ、グルメに加えて、他のフェスとは一線を画す冒険心とチャレンジ精神を刺激する体験型アクティビティの数々が揃った。

【開催概要】

公演名：FUJI ＆ SUN ’26公演日：2026年6月6日（土）OPEN 9:00／CLOSE 21:00 ：2026年6月7日（日）OPEN 8:30／CLOSE 19:00

会場：富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）出演：6月6日（土）くるり／ハンバート ハンバート／田島貴男 (Original Love)／YOUR SONG IS GOOD (CHILL ＆ DUB)／ JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN(石若駿 × 渡辺翔太 × マーティ・ホロベック) feat. 大橋トリオ ＆ 田島貴男／奇妙礼太郎／柴田聡子(BAND SET)／シャッポ／北村蕗／梅井美咲／HAL ＆ Baku 6月7日（日）never young beach／ハナレグミ／KIRINJI (弾き語り) ／cero／藤原さくら／君島大空／寺尾紗穂／優河／鎮座DOPENESS／CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN／眞名子 新

Official Website：https://fjsn.jp