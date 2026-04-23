NTTドコモは、Google PlayやApp Storeでキャリア決済を利用するとdポイントが還元される「2026春のキャリア決済キャンペーン」を開始した。期間は4月23日～5月31日。

キャンペーンの概要

期間中、キャンペーンサイトからエントリーの上、対象のアプリストアで合計5000円（税込）以上のキャリア決済を利用すると、総額2000万ポイントのdポイント（期間・用途限定）が山分けで進呈される。

利用金額5000円につき1口獲得でき、1人につき最大40口まで応募できる。1口あたりの進呈上限は1000ポイントで、総口数が2000万口を超えた場合は1口につき1ポイントが進呈される仕組み。

初めて・久しぶりの利用者向け特典

キャリア決済を初めて利用するユーザー、または2026年1月22日～4月22日の期間中に利用がなかったユーザーを対象に、利用金額に応じたポイント進呈も実施される。

進呈額は、5万5000円以上の利用で5000ポイント、3万3000円～5万5000円未満で3000ポイント、2万2000円～3万3000円未満で2000ポイントとなる。また、1万1000円～2万2000円未満で1000ポイント、3300円～1万1000円未満で300ポイント、1100円～3300円未満で100ポイントがそれぞれ進呈される。

対象となるサービスは、Google Playで配信されているアプリの購入代金、App Storeでのアプリ内課金、Apple Music、iCloud＋などの支払い。Android端末では「NTT DOCOMO払い」、iOS端末では「キャリア決済」を選択する必要がある。ただし、AmazonやメルカリといったECサイトでの購入代金は対象外とされる。進呈されるポイントの有効期限は、進呈日を含めて94日間だ。