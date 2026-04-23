BTS Vが“変装なし”で東京散歩！一蘭ラーメン＆トンカツを堪能、茶碗を持って食べる姿も話題 愛伝わる日本語投稿に「泣ける」の声

【写真】愛たっぷりに、BTS Vが日本での思い出を多数公開！【写真】『ポケパーク カントー』を訪れたBTS V

BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。トンカツやラーメンを食べるなど、日本を満喫する姿を多数公開した。

■BTS Vが東京を歩き、日本食を堪能

4月17、18日に東京ドームでワールドツアーの日本公演を行ったBTS。Vはキャプションに日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」と真摯に思いを綴り、お馴染みの紫色のハートマークでファンに愛を伝えた。

BGMに選んだのは荒井由美「何もきかないで」。1、3枚目ではVが赤いキャップを被り、変装をすることなく東京の路上に佇む姿が切り取られている。そして先日Instagramで公開していた、『ポケットモンスター』に登場するコダックの帽子を被った4カットフォトも（2枚目）。

東京ドームでのリハーサルや舞台裏の写真も多数公開した他、10、11枚目ではJ-HOPE（ジェイホープ）と並んで、雨降るオフィス街を散歩。9枚目ではRM（アールエム）と並んで一蘭のラーメンを食し、20枚目ではトンカツを味わう。トンカツのショットでは、モデルを務めるSnow Peak Apparel（スノーピークアパレル）の服を着用し、アンバサダーを務めるコカ・コーラを注文していることが分かる。そして左手で茶碗を持ち上げるという日本式の作法で食事をしている姿も、ファンを喜ばせた。

SNSでは「日本楽しんでくれて本当に嬉しい」「東京のいろんな場所にテテが…」「トンカツに一蘭のラーメン美味しかったかな」「この世のトンカツ全部あげたい」「日本の食事の作法を取り入れてくれるところ、本当にすごい」「日本の文化に寄り添ってくれてるのうれしい」「日本語で投稿してくれてるの泣ける」「めちゃくちゃイケメン」と、大きな反響が寄せられている。

■写真：『ポケパーク カントー』を訪れたBTS V