お笑いコンビ「麒麟」の田村裕（46）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。自身の売れ方についての思いをぶっちゃけた。

先月自身のX（旧ツイッター）で、仕事の少なさを嘆いていた田村。「売れないとあかんなぁ、、、どうやんの？？？」という切実な投稿内容が、大きな反響を呼んでいた。

同番組で共演者が「ニュースになってましたね」と触れると、田村は「最近ありがたいことに、“めっちゃ売れてますね”って言われる」と切り出した。

ファンから「めっちゃテレビで見ますよ」と声を掛けられるという田村は、以前に比べ「大阪ではちょっとだけ仕事が増えた」と打ち明けた。

しかし「なんとなく自分でも売れた気になって、ええ感じやなと思ってるのにスケジュールがガラガラやから、絶対このままじゃ終わるやんってなって」と振り返った。

娘の教育ローンを解約して中古車を購入したと話していた田村は「焦って夜中に、ヤバい、車も買うたしヤバい、またお金を貯めなアカンのに」と追い詰められたそう。「かまいたち」濱家隆一は「車も買わへんかったら良かったのに、買うから」とツッコんでいた。