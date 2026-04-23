【義母「ウナギ弁当あげない！」】自分で食べてやる！もっと豪勢な高級弁当＜第12話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第12話 ならば私も豪勢に！
【編集部コメント】
それにしてもトオルさんはずっと、空気が読めていないですね〜。シホさんは今まで、トオルさんの代わりにお義母さんからのおすそ分けを取りに行ってくれていたんですよ？ いつもトオルさんに連絡なんてこないのに、なぜこのタイミングで自分が呼び出されたのか。そしてなぜウナギ弁当がひとつしかなかったのか。もう少し考えてほしいところです。まさか本当に、焼き鳥弁当が存在していたなんて思っていませんよね……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第12話 ならば私も豪勢に！
【編集部コメント】
それにしてもトオルさんはずっと、空気が読めていないですね〜。シホさんは今まで、トオルさんの代わりにお義母さんからのおすそ分けを取りに行ってくれていたんですよ？ いつもトオルさんに連絡なんてこないのに、なぜこのタイミングで自分が呼び出されたのか。そしてなぜウナギ弁当がひとつしかなかったのか。もう少し考えてほしいところです。まさか本当に、焼き鳥弁当が存在していたなんて思っていませんよね……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子