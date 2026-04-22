巨人が２２日の中日戦（前橋）に５―１で勝利し連勝。今季３度目の先発となったドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手（２４）が５回６安打１失点で３勝目を挙げた。奪った三振は自己最多の１０をマークした。

初回は田中に四球、石伊に左前打を許して走者を背負うも、奪ったアウトは全て三振。２回も先頭に安打を許した後、下位打線は三者連続三振とした。計１０奪三振の力投に竹丸は「（三振が多かったのは）もちろん分かってました。特に意識せずって感じです」と淡々と振り返った。

４回は先頭から連打を浴び一死一、三塁から、ボスラーを１５０キロで空振り三振、続く代打・辻本を１４９キロで見逃し三振に仕留め無失点。「点差もあったので、ゼロ、あるいは最少失点でっていう感じでいきました」と力を込めていたことを明かした。

前回登板から中１１日空いたことで「だいぶ元気になったので良かったです」と体調、状態ともに万全で迎え、初めて立つ球場のマウンドも「傾斜があんまりなくて１、２回は合わないと感じたんですけど、徐々に合ってきて最終的にはいい感じで投げられたので良かったかなと思います」と適応に成功した。