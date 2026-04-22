【巨人】プロ初打点の石塚は反省しきり…「ちょっと今日は４三振なので喜んでいいのか分からないですけど…」
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）
巨人の石塚裕惺内野手が「３番・遊撃」でプロ初スタメンを果たし、２回に右越えの２点三塁打で初長打、初打点をマークした。ヒーローインタビューでは４三振に反省しきりも、近未来のスター候補が存在感を発揮した。
以下、石塚のヒーローインタビュー。
ー初打点をマーク。
「イズ（泉口）さんがああいう形になってしまって、僕にチャンスが回ってきて、イズさんの代わりにはなれないですけど、しっかり自分のやるべきことはやろうと思って、ちょっと今日は４三振なので喜んでいいのか分からないですけど、いい場面で打てて良かったです」
ー温かい声援。
「もっと叱咤（しった）激励していただいて、もっともっと練習して。はい。活躍できるように頑張ります」
ー激動の２日間。
「いやもう、やるべきことをやるだけと思って、しっかり全力プレーするためにやってきました」
ー初めてのお立ち台。
「最高でーす」
ー今後の目標は。
「チーム一同、リーグ優勝、日本一を目指して頑張ります。これからも応援をよろしくお願いします」