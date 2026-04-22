◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

巨人の石塚裕惺内野手が「３番・遊撃」でプロ初スタメンを果たし、２回に右越えの２点三塁打で初長打、初打点をマークした。ヒーローインタビューでは４三振に反省しきりも、近未来のスター候補が存在感を発揮した。

以下、石塚のヒーローインタビュー。

ー初打点をマーク。

「イズ（泉口）さんがああいう形になってしまって、僕にチャンスが回ってきて、イズさんの代わりにはなれないですけど、しっかり自分のやるべきことはやろうと思って、ちょっと今日は４三振なので喜んでいいのか分からないですけど、いい場面で打てて良かったです」

ー温かい声援。

「もっと叱咤（しった）激励していただいて、もっともっと練習して。はい。活躍できるように頑張ります」

ー激動の２日間。

「いやもう、やるべきことをやるだけと思って、しっかり全力プレーするためにやってきました」

ー初めてのお立ち台。

「最高でーす」

ー今後の目標は。

「チーム一同、リーグ優勝、日本一を目指して頑張ります。これからも応援をよろしくお願いします」