◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 プロアマ戦（２２日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

ツアー通算５勝で昨季賞金ランキング３位の蟬川泰果（アース製薬）はプロアマ戦後に取材に応じ「すごくいい準備ができた。４日間が楽しみ」。表情明るく、自身の今季国内初戦を迎える。

オフにメンタルコーチをつけ、心技体を磨いてきた。ナショナルチーム時代にトレーニングを受けていた菅生貴之さんと、再タッグを組んだ。「勝負所でいいパフォーマンスが出せるように。自分で気づけていないことがいっぱいあったので、それに取り組んでいる最中。取り組んできたことが明日からの４日間で出せたら」と意気込む。

総距離は昨年と同じながら大会側の「よりバーディーを」との意向で１番（５０５ヤード）と８番（４９１ヤード）がパー４からパー５に変更になった。「１番は絶対に（バーディーを）取らないといけない」と想定。この日の８番では、イーグルパットがカップを５０センチオーバーした所から戻り、入った。「ビックリした。今日は風も強かったし、グリーンのスピード自体が速い」。伸ばし合いが予想される大会で、パッティングをカギに挙げた。

今季から男子ツアーでもポイント制が導入になった。年間王者レースにおいて、昨年のように賞金額が直結するわけではない。それでも総額２億円、優勝４０００万円の高額大会は魅力的。「賞金だけではないけど、やっぱり（モチベーションは）少なくとも上がる」とニヤリ。目標の年間王者へ「優勝したいとか、トップ１０を毎試合外さないとかもあるけど、まずは思い切り自信を持って７２ホールをプレーしたい」と気合を入れた。