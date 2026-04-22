芦田愛菜、黒のシックなドレス姿 唐沢寿明のダンスシーンに衝撃「脚本には全く書かれていなくて」
俳優の唐沢寿明、芦田愛菜が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇した。
【全身ショット】ママになったトリンドル玲奈は…ミニ丈から美脚すらり
100億円の賞金を懸けて挑む前代未聞の推理ショー「ミステリー・アリーナ」を舞台にしたミステリーエンターテインメントだ。華やかなテレビ番組としてスタートしたショーが、次第に“解けなければ消される”という不穏なルールを帯び、参加者たちの思惑が交錯する予測不能の物語が展開される。
毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じ、解答者のひとりで、予選を1位で通過した天才少女・一子（いちこ）役には芦田が配役された。
本作の注目シーンを問われると、芦田は「樺山さんと（番組MCのアシスタント・モンテレオーネ）怜華（演：トリンドル玲奈）のダンスシーンが何回か出てくるんですけど、脚本には全く書かれていなくて。現場に行って初めて『ダンスシーンがあるらしい』と。冒頭から作品の世界に誘われます」と裏話。堤幸彦監督は「（唐沢が）急に『踊りたい』って言うから」とぶっちゃけ、唐沢は「最初は1人でアドリブで踊るつもりだったんです。それが、ものすごいビシッとした振り付けをつけられて（笑）。結構つらかったです」と照れ笑いを浮かべていた。
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢寿明のタッグで“映像化”される。
イベントには、そのほか、三浦透子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、原作の深水黎一郎氏も参加した。
【全身ショット】ママになったトリンドル玲奈は…ミニ丈から美脚すらり
100億円の賞金を懸けて挑む前代未聞の推理ショー「ミステリー・アリーナ」を舞台にしたミステリーエンターテインメントだ。華やかなテレビ番組としてスタートしたショーが、次第に“解けなければ消される”という不穏なルールを帯び、参加者たちの思惑が交錯する予測不能の物語が展開される。
本作の注目シーンを問われると、芦田は「樺山さんと（番組MCのアシスタント・モンテレオーネ）怜華（演：トリンドル玲奈）のダンスシーンが何回か出てくるんですけど、脚本には全く書かれていなくて。現場に行って初めて『ダンスシーンがあるらしい』と。冒頭から作品の世界に誘われます」と裏話。堤幸彦監督は「（唐沢が）急に『踊りたい』って言うから」とぶっちゃけ、唐沢は「最初は1人でアドリブで踊るつもりだったんです。それが、ものすごいビシッとした振り付けをつけられて（笑）。結構つらかったです」と照れ笑いを浮かべていた。
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢寿明のタッグで“映像化”される。
イベントには、そのほか、三浦透子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、原作の深水黎一郎氏も参加した。