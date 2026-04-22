「完全な詐欺と思う」約1500万円の被害を訴える男性も…代金“未払い”相次ぐ　東京・秋葉原の“高額トレカ”買取店が突然閉店

高額なポケモンカードを買い取った秋葉原のカードショップが開店1カ月で経営破綻し、未払い被害が続出。

負債は約2億円にのぼり、詐欺を訴える声も出ている。

「ポケカ」9枚・165万円超の売却代金支払われず

被害を訴える男性が手に持つのは「ポケモンカード」、通称「ポケカ」。

その価値は、どれほどなのか。

被害を訴える男性：

こっち（リザードン）30万円で、こっち（ピカチュウ）が20万円ぐらいのカードですね。





ーーリザードンは30万円？被害を訴える男性：そうですね、これはそうですね。

男性はこうした「ポケカ」を、とあるカードショップに売却。

「シャワーズ」と呼ばれるポケモンのカードには100万円もの値がつけられていた。

売却したのは、あわせて9枚。

ところが、その全額が支払われていないという。

被害を訴える男性：

165万6000円ですね。結局振り込まれなかったですね。“計画倒産”という詐欺だと、私は思ってますね。

165万円余りがいつまでたっても振り込まれない。

そうしたカード代金の“未払い”が相次いでいるのは、トレーディングカードの買い取りや販売を手がけていた東京・秋葉原のカードショップ「The TCG Shop AKIHABARA本店」だ。

店に行ってみると、あわてて閉店したのか、商品のポップが床に落ちたまま放置され、開店を祝うコチョウランが置いたままになっていた。

3月にグランドオープンしたばかりの店が“閉店状態”に…いったい何が起きたのだろうか。

運営会社は先週、SNSに「TCG本店の資金繰りは破綻しました。東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行う予定です」と投稿した。

資金繰りが破綻し、破産手続きに入るという。

カードショップの投稿：

買い取り額よりも低い金額での販売とならざるを得ない取引も生じてしまい、まさに自転車操業の状態に陥り、資金繰りが破綻状態となりました。

165万円余りの被害を訴える男性は、カードの査定時に“違和感”を覚えたという。

165万円余りの被害を訴える男性：

買い取りの査定時間が短かったなっていうところ。1時間ぐらいは最低でもかかるだろうなと思ったら、「30分くらいで終わります」と言われて、だいぶ早いなと思って。

種類や“レア度”によって、1枚数百万円、時には数千万円で取引されることもあるトレーディングカード。

中でもポケモンカードは、発売日に長蛇の列ができるほどの人気ぶり。

負債総額は2億円か

そうした高額カードも取り扱う店で相次ぐ“未払い”。

帝国データバンクによると、債権者は約200人で、負債額は2億円にのぼるという（4月16日時点）。

話を聞いた2人の男性も「今回350万ぐらい」、「自分は1500万ぐらい。連絡が取れない」などと被害を訴えている。

未払い額が約1500万円と話す男性は、4月10日を最後に店の従業員と連絡が取れなくなったという。

約1500万円の被害を訴える男性：

完全な詐欺だと思います。お金は返してほしい、それが一番。

開店からわずか1カ月での経営破綻。

“詐欺”を疑う声に運営会社の代理人弁護士はこう答えている。

カードショップ運営会社のXより：

カードを買い取った時に事業停止が決まっていたということはなく、詐欺にはあたりません。



当社で買い取ったカードについても破産手続の中で判断されるため、返却することは難しい状況にあります。

165万円余りの被害を訴える男性：

民事で私は裁判なり、訴訟を起こそうかなと考えてます。とりあえずお金かカードを返してくれっていう、本当にそれだけです。

高額カードをめぐる、まさかの未払い事案はどのような決着を見るのだろうか。

（「イット!」4月22日放送より）