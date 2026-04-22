Ｊ１清水は２２日、２５日のホーム名古屋戦に向けて、静岡・三保グラウンドで一部公開で調整を行った。開幕から１０試合フル出場が続いていたが、前節１１日のアウェー広島戦は出場停止となっていたＤＦ住吉ジェラニレショーン。出場停止が明け、名古屋戦での復帰へ強い意欲を示した。

１９日の磐田とのトレーニングマッチでは控え組中心だった中、左センターバックで先発出場。前半は０―０で折り返したが、後半に４得点を奪っての４―１勝利に貢献した。

次節の相手・名古屋とは百年構想リーグ開幕戦（２月８日）で対戦し、０―１で敗戦。１８３センチ、８４キロの体格を誇るＤＦは「特殊なやり方をする。ボランチが下りて、前の選手は裏へ抜ける。大きなフリックもあった」と振り返り、「サイドチェンジからチャンスを作られた」と警戒した。

２か月半がたち、今季から就任した吉田孝行監督のサッカーも浸透しつつある。「縦の速さやクロスという強みをどれだけ生かせるか」が勝機になるとにらむ。

現在は明治安田Ｊ１百年構想リーグ地域リーグラウンドＥＡＳＴで４位ながら、失点は最少タイの１０。住吉は「監督は『自分のサッカーをやれば失点は下がる』と言っていた。結果として表れているが、まだ足りない部分もある。守備陣としてプラスアルファを出していきたい」と、さらなる前進を誓う。クロス対応やボランチの動かし方など、細部の精度向上を図り、リベンジに挑む。（伊藤 明日香）