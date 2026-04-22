オフィシャルストアが津田沼に誕生！「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」
GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」をオープンした。本店舗は、千葉県内における初の常設オフィシャルストアとなる。
2027年3月の開幕まで残り1年を切り、全国的な機運がさらに高まる中、待望の千葉県初出店が実現した。これまで以上に幅広い層へ「GREEN×EXPO 2027」の魅力をお届けするとともに、関東全域でのさらなる機運醸成を図っていく。
＜詳細情報＞
店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店
場所 ：丸善 津田沼店 内（千葉県習志野市谷津7-7-1 Loharu津田沼B棟2階・3階）
営業時間：10：00 〜 21：00（定休日は丸善 津田沼店に準ずる）
＜2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要＞
GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っている。
2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行う。
略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）
開設日 ：2024年12月９日(月)
ホームページ：https://expo2027mlo.jp
＜GREEN×EXPO 2027 開催概要＞
名称 ：2027年国際園芸博覧会
(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)
正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)
開催場所 ：神奈川県横浜市
開催期間 ：2027年３月19日(金)〜 2027年９月26日(日)
テーマ ：幸せを創る明日の風景 〜Scenery of the Future for Happiness〜
博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)
クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)
参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）
公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/
公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」
■GREEN×EXPO 2027 公式サイト
■GREEN×EXPO 2027 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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店舗名 ：EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店
場所 ：丸善 津田沼店 内（千葉県習志野市谷津7-7-1 Loharu津田沼B棟2階・3階）
営業時間：10：00 〜 21：00（定休日は丸善 津田沼店に準ずる）
＜2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要＞
GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っている。
2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行う。
略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）
開設日 ：2024年12月９日(月)
ホームページ：https://expo2027mlo.jp
＜GREEN×EXPO 2027 開催概要＞
名称 ：2027年国際園芸博覧会
(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)
正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)
開催場所 ：神奈川県横浜市
開催期間 ：2027年３月19日(金)〜 2027年９月26日(日)
テーマ ：幸せを創る明日の風景 〜Scenery of the Future for Happiness〜
博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)
クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)
参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）
公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/
公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」
■GREEN×EXPO 2027 公式サイト
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