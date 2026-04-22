カルビーは、プロ野球全12球団の有名選手のカード2枚が付いたポテトチップス「2026 プロ野球チップス」（うすしお味）を2026年4月27日に発売する。

キラカードや箔押しサイン仕様などもラインアップ

プロ野球シーズン開幕後の盛り上がりに合わせ、26年版の第1弾が登場。昨シーズンの熱戦を振り返り、今シーズンへの期待が膨らむようなカード全129種を揃えたという。

昨シーズン、最優秀選手賞（MVP）初受賞の阪神タイガース・佐藤輝明選手、福岡ソフトバンクホークス・L.モイネロ選手、最優秀新人賞の東京ヤクルトスワローズ・荘司宏太選手、千葉ロッテマリーンズ・西川史礁選手らが「タイトルホルダーカード」で登場。

また、惜しまれながらユニフォームを脱いだ中田翔選手、長野久義選手、森唯斗選手、川端慎吾選手らが「レジェンド引退選手カード」としてキラカードになっている。

さらに、各チームの人気選手2人をピックアップした「スターカード」24種は全てキラカードで、箔押しサインバージョンも存在するという。このほか「レギュラーカード」60種、「チェックリストカード」6種、全て箔押しサイン仕様の「チーム本塁打王カード」12種をラインアップする。

価格は145円前後（税込）。