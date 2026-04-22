¡ÚNBA¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¤¬²÷µó¡ª £Ð£Ï¤Î£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤ÇÎòÂå£±°Ì¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬£²£±Æü¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±²óÀï¡Ê£·²óÀïÀ©¡Ë¤Î¥í¥±¥Ã¥Ä¤È¤ÎÂè£²Àï¤Ç£±£³ÆÀÅÀ¡¢£µ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È³èÌö¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëÈ¬Â¼¤ÏÁ´ÊÆ¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿È¬Â¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¤Î£´£²Ê¬£³£´ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¹¶¼é¤Ç»â»ÒÊ³¿×¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¡¢£±£°£±¡½£¹£´¤Î²÷¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤³¤ì¤Ç¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï£²Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÈ¬Â¼¤Ï¡¢½éÀï¤ËàÎò»ËÅª²÷µóá¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥À¥¦¥§¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡ÖÈ¬Â¼ÎÝ¤¬£Î£Â£Á¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÄÌ»»£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤ÇÎòÂå£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÂè£±Àï¤ÇÈ¬Â¼¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò£´ËÜÃæ£²ËÜÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È»îÅê¿ô¤¬£±£°£°ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£È¬Â¼¤Ï£Î£Â£Á»Ë¾å¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç£±£°£°²ó°Ê¾å¥·¥å¡¼¥È¤ò»î¤ß¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡È¬Â¼¤Î°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈ¬Â¼¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¡Êº£µ¨¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ë£µµ¨½Ð¾ì¤·¤¿¤¦¤Á¡¢£´µ¨¤Ç£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨£´£¸¡¦£°¡ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¸ºÐ¤ÎÈ¬Â¼¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â£³¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨£´£°¡¦£°¡ó°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈºÇ¾åµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Â£Á¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò£±£°£°²ó°Ê¾åÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÀ®¸ùÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£±°Ì¡¡È¬Â¼ÎÝ¡¡£´£¸¡¦£µ¡ó
£²°Ì¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Í¥à¥Ï¡¼¥É¡¡£´£·¡¦£³¡ó
£³°Ì¡¡¥»¥¹¡¦¥«¥ê¡¼¡¡£´£¶¡¦£¸¡ó
£´°Ì¡¡¥é¥¸¥ã¡¦¥Ù¥ë¡¡£´£¶¡¦£¶¡ó
£µ°Ì¥¿¥¤¡¡£Â£Ê¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¡£´£µ¡¦£±¡ó
£µ°Ì¥¿¥¤¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥À¥ó¥ê¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡£´£µ¡¦£±¡ó
£·°Ì¡¡¥±¥Ë¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¡¡£´£´¡¦£¸¡ó
£¸°Ì¡¡¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Õ¥é¥¤¡¡£´£´¡¦£´¡ó
£¹°Ì¡¡¥Æ¥£¥à¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¡£´£³¡¦£¶¡ó
£±£°°Ì¥¿¥¤¡¡¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¡£´£³¡¦£³¡ó
£±£°°Ì¥¿¥¤¡¡¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¡¼¥Ê¥»¥Ã¥¯¡¡£´£³¡¦£³¡ó