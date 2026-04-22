「ダイヤモンドバックス５−１１ホワイトソックス」（２１日、フェニックス）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が「２番・一塁」で出場。４戦連発となる９号ソロを含め５打数３安打１打点１四球の活躍で、チームの連勝に貢献した。

初回にサードへの内野安打を放ち、チームの初回４得点を演出すると、二回の第２打席では相手先発のケリーのチェンジアップを捉え、ライトスタンドに強烈な一発。４戦連発となる９号ソロ本塁打を放った。村上の本塁打を皮切りにチームはバルガス、モンゴメリーと３者連続本塁打を記録し、一気に試合の主導権を握った。四回の第３打席は四球を選び、六回の第４打席はショートへの内野安打で４出塁。八回の第５打席は右飛。九回の第６打席は、相手は捕手のマキャナンが登板したが、８８キロのカーブを打ち上げ、中飛に倒れた。

４戦連発の大谷翔平、鈴木誠也に続く日本人３人目。２３試合目での９本目でシーズン換算６３発ペース。試合終了時点でのＯＰＳは・９７８となった。

村上は開幕から３戦連続本塁打を放った後、４月に入り、一時は打率１割台に低迷していたが、直前のアスレチックスとの３連戦で１７日にメジャー移籍後初の満塁弾、１８日はソロ本塁打、１９日は８号２ランを含め７打点と大暴れ。一気に調子を上げてきていた。