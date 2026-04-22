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LE SSERAFIMが、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSで、4月24日に公開予定の「CELEBRATION」のMVティザーを公開した。

本映像では、LE SSERAFIMと怪物が交互に映し出されている。ティザー映像の中で、5人のメンバーは巨大な扉を勢いよく開けて登場し、冒頭から圧倒的な雰囲気を感じさせる。眉ピアスや緑がかったアイメイクなど、メンバーたちの衝撃的なビジュアルチェンジも注目だという。続いて、LE SSERAFIMが人混みの中に溶け込んで思い切り踊っている中、怪物は砂漠や雪原を横切って逃げ回る。映像の最後では、怪物がステージでパワフルなパフォーマンスを披露しているLE SSERAFIMと対面するシーンがあるとのことだ。

「CELEBRATION」は、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを祝福する楽曲で、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが楽曲制作に参加した。「祝福」の意味にふさわしく、パーティーのように誰でも一緒に楽しめる明るいエネルギーが込められた作品だという。また、エレクトロポップデュオのアイコナ・ポップのキャロライン・ヒェルトと、アイノ・ジャウォが作家陣に加わっている。今回のティザー映像を通して、新曲「CELEBRATION」の音源の一部が公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。なお、MVの本編は4月24日13時に公開される予定だ。

本楽曲が収録される2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースされる。今回のアルバムは、2023年にリリースした1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバムで、5人のメンバーが恐怖を知り、そこから経験した変化と成長が盛り込まれた作品だという。

また、LE SSERAFIMは、8月14日〜16日に開催される＜SUMMER SONIC 2026＞に初出演し、大阪と東京の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。