水上恒司、福士蒼汰らが鍛え上げた肉体で激突！5月29日公開の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』スペシャルイベントをレポート

水上恒司、福士蒼汰らが鍛え上げた肉体で激突！5月29日公開の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』スペシャルイベントをレポート