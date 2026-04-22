セブン‐イレブン新作♡プルーンでキレイ習慣！スムージー登場

セブン‐イレブン・ジャパンから、体にうれしい新作スムージーが登場♡フルーツをもっと手軽に楽しみたいという声に応えて、ラインアップがさらに充実しました。今回新たに加わるのは、栄養価の高さで注目されるプルーンを使用した一杯。忙しい日常の中でも、美味しくキレイをサポートしてくれるスムージーは見逃せません♪

プルーンの栄養を手軽にチャージ

今回新登場の「プルーンヨーグルトスムージー」は、鉄分やカリウム、食物繊維を含むカリフォルニア産プルーン果汁を使用。

カシスとヨーグルト、さらにオリゴ糖を組み合わせることで、甘酸っぱくさわやかな味わいに仕上げています。すっきりとした飲み心地で、朝やリフレッシュタイムにもぴったり。

価格：334円（税込360.72円）

発売日・販売エリア：4月21日（火）～ 福島県、関東を除く全国／4月28日（火）～ 福島県、関東

※1 福島県・関東については4月28日（火）～順次発売

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充実のフルーツ系スムージー

ストロベリーミルクスムージー



価格：334円（税込360.72円）

いちごの甘酸っぱさとミルクのコクが楽しめるやさしい味わい。

販売エリア：全国

フルーツミックススムージー



価格：276円（税込298.08円）

バナナ、みかん、りんご、パイナップル、レモン、マンゴーの6種を使用。

販売エリア：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を除く全国

※今後、首都圏エリアでの発売も予定

アサイーバナナスムージー



価格：362円（税込390.96円）

アサイー×バナナ×ベリーで濃厚な味わい。

販売エリア：全国

ベリーベリーヨーグルトスムージー



価格：306円（税込330.48円）

明治ブルガリアヨーグルトを使用した爽やかな酸味が魅力。

販売エリア：全国

※明治ブルガリアヨーグルトLB81 40%以上使用（使用しているヨーグルトに占める割合）

毎日のキレイ習慣にぴったり

フルーツの美味しさをそのまま楽しめるスムージーは、忙しい女性の味方。特にプルーンは不足しがちな栄養素を補えるため、日々の美容ケアにもおすすめです。

コンビニで気軽に手に入るから、無理なく続けられるのもうれしいポイント。気分や体調に合わせて選べる豊富な種類も魅力です♪

手軽に楽しむ♡キレイとおいしさ

セブン‐イレブンのスムージーは、手軽さとおいしさ、そして美容へのうれしい効果を兼ね備えた注目アイテム。

新登場のプルーンヨーグルトスムージーをはじめ、その日の気分に合わせて選べるラインアップは、毎日のちょっとしたご褒美にもぴったりです♡

忙しい日々の中でも、自分をいたわる時間として取り入れてみてはいかがでしょうか。