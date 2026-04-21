年金を月24万円もらえる人は、現役時代の収入はいくらぐらいですか？【2026年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金を月24万円もらえる人の、現役時代の収入についてです。
そのため、毎月24万円の年金を受け取るには、老齢厚生年金として月額16万9392円程度を受け取る必要があります。年額にすると約203万2704円です。
例として相談者を現在30歳。20歳から国民年金に加入し、その後、22歳以降60歳まで（38年間）、厚生年金に加入した場合で計算してみたいと思います。
老齢厚生年金を月額16万9392円（年額203万2704円）受け取るための年収を、2003年4月以降の計算式で求めると、次のようになります。
老齢厚生年金の額は、2003年4月以降の加入期間については、平均標準報酬額×5.769／1000×加入月数で計算します。※スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
▼計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×456カ月（加入期間）＝203万2704円（年間の老齢厚生年金受給額）
平均標準報酬額＝203万2704円÷（5.769／1000×456カ月）≒77万2700円
これを年収に換算すると、
77万2700円×12カ月＝約927万円
となります。
つまり、毎月24万円の年金を受け取るための生涯平均年収の目安は、約927万円と考えられます。
ただし、これはあくまで一定の前提で計算した概算です。実際の年金額は、加入期間、賞与、収入の推移、制度改正などによって変わります。また、要件を満たす配偶者がいると、配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金額が老齢厚生年金に上乗せされます。
※現在の制度をもとにした目安であり、将来の年金額を保証するものではありません。
※経過的加算などは考慮していません。
※年収と年金額は額面ベースの概算です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、年金を月24万円もらえる人の、現役時代の収入についてです。
Q：年金を月24万円もらえる人は、現役時代の収入はいくらぐらいですか？「年金を月24万円もらえるのは、現役時代にどのぐらいの収入がある人ですか？」（匿名希望）
A：2026年度ベースで考えると、生涯平均年収の目安は約927万円です会社員は、受給要件を満たすことで、原則65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。2026年度の老齢基礎年金の満額は月額7万608円です。
そのため、毎月24万円の年金を受け取るには、老齢厚生年金として月額16万9392円程度を受け取る必要があります。年額にすると約203万2704円です。
例として相談者を現在30歳。20歳から国民年金に加入し、その後、22歳以降60歳まで（38年間）、厚生年金に加入した場合で計算してみたいと思います。
老齢厚生年金を月額16万9392円（年額203万2704円）受け取るための年収を、2003年4月以降の計算式で求めると、次のようになります。
老齢厚生年金の額は、2003年4月以降の加入期間については、平均標準報酬額×5.769／1000×加入月数で計算します。※スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
▼計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×456カ月（加入期間）＝203万2704円（年間の老齢厚生年金受給額）
平均標準報酬額＝203万2704円÷（5.769／1000×456カ月）≒77万2700円
これを年収に換算すると、
77万2700円×12カ月＝約927万円
となります。
つまり、毎月24万円の年金を受け取るための生涯平均年収の目安は、約927万円と考えられます。
ただし、これはあくまで一定の前提で計算した概算です。実際の年金額は、加入期間、賞与、収入の推移、制度改正などによって変わります。また、要件を満たす配偶者がいると、配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金額が老齢厚生年金に上乗せされます。
※現在の制度をもとにした目安であり、将来の年金額を保証するものではありません。
※経過的加算などは考慮していません。
※年収と年金額は額面ベースの概算です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)