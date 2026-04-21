Ｎｅｔｆｌｉｘで配信され、大ヒットを記録した恋愛リアリティショー「ラヴ上等」に参加したタレント・鈴木ユリアが６月１７日に「瞳をとじたら〜Ｗｈｅｎ Ｉ ｃｌｏｓｅ ｍｙ ｅｙｅｓ〜」でエイベックスから歌手デビューすることが２１日、発表された。

同曲は、１９９７年にＣＨＥＲＲＹが発表した「Ｗｈｅｎ Ｉ ｃｌｏｓｅ ｍｙ ｅｙｅｓ」の日本語初カバー。ノリの良い、哀愁系ユーロビートの決定盤とも称される名曲だ。カップリングでは「ラヴ上等」の主題歌であるｇｌｏｂｅの「Ｌｏｖｅ ａｇａｉｎ」をカバー。トラックメイキングには、昨年ｇｌｏｂｅの３０周年企画の一環としてＳＵＲＦ ＭＵＳＩＣとエイベックスで企画された「Ｌｏｖｅ ａｇａｉｎ」リミックスコンテストの優勝者、新井大樹氏が起用されるという。

また、初公開となるアーティスト写真では、トレードマークであるセンターブロンドのロングヘアにポンパドールという、ガーリーなヘアスタイルに、ピンクでコーディネートされたタンクトップスタイルも披露している。

鈴木は、元々歌が大好きで、自ら歌詞も書きためているといい「沢山の方に知ってもらい頂けた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚（はかな）くもあるので、沢山の方々に歌って欲しいです！！ 今度は歌で皆さんにお返しできるよう日々頑張ります」と意気込んでいる。