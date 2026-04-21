テクニカルポイント ポンドドルは上昇トレンド継続 テクニカルポイント ポンドドルは上昇トレンド継続

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テクニカルポイント ポンドドルは上昇トレンド継続



1.3641 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3638 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3544 一目均衡表・雲（上限）

1.3525 現値

1.3503 10日移動平均

1.3490 一目均衡表・転換線

1.3458 100日移動平均

1.3414 200日移動平均

1.3408 一目均衡表・雲（下限）

1.3384 21日移動平均

1.3379 一目均衡表・基準線

1.3368 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3127 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは、４月以降、上昇トレンドが継続している。ただ、足元では勢いにカゲリもみられている。一目均衡表の雲を明確には上抜けできず、再び雲の中に入り込んでいる。ＲＳＩ（１４日）は５８．８と買いバイアスが優勢だが、一段の上昇の勢いには欠けている。１．３５０３に１０日線が位置しており、サポート水準として機能するのかどうかを確認したいところ。

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