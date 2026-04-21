生地の食感にこだわり続ける「ミスタードーナツ」から、外が「サクサク」中が「ぽふん」の新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が登場。

台湾ドーナツをヒントに開発された、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感が融合した、新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツです☆

ミスタードーナツ「サクぽふん」

販売期間：2026年4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）

販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗を除く）

ミスタードーナツから、台湾ドーナツをヒントに開発し、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ「サクぽふん」が登場。

この新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライしています。

ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、ドーナツ表面がごつごつとし、「サクサク」食感を実現。

手に取った時の独特のごつごつ感や、ひとくち食べると感じる新感覚の“サクぽふん食感”が楽しめるドーナツです☆

トッピングにはサクぽふんドーナツ生地と相性のよい、ミルクシュガー、カスタードシュガーをまぶし、生地の食感をシンプルに味わっえる2種類を販売。

それぞれ飽きのこない自然な味わいを追求して開発したドーナツになっています☆

サクぽふん ミルクシュガー

価格：テイクアウト 248円(税込)／イートイン 253円(税込)

表面にミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくち食べるとやさしい甘さを感じる「サクぽふん ミルクシュガー」

「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツです。

サクぽふん カスタードシュガー

価格：テイクアウト 248円(税込)／イートイン 253円(税込)

風味豊かなカスタードシュガーを合わせた「サクぽふん カスタードシュガー」

表面にはカスタードシュガーをまぶし、ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味を感じる一品です。

台湾ドーナツをヒントに開発された、外が「サクサク」中が「ぽふん」の新感覚エアリードーナツ。

ミスタードーナツにて2026年4月27日より期間限定で販売される「サクぽふん」シリーズの紹介でした☆

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