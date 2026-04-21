「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を2026年7月24日（金）に控えるなか、原作漫画『ちいかわ』では一足先に夏らしいエピソードが投稿されている。本稿ではその内容を振り返りたい。

【画像】うさぎはアロハ、ちいかわはゴーヤ、ハチワレは？

4月17日に投稿されたエピソードの1コマ目に描かれたのは、それぞれに個性を感じる寝方をしたちいかわ、ハチワレ、うさぎの3人。

過ぎていく日々から季節感を忘れてしまいそうになるハチワレに対して、夏らしさを感じるためにうさぎはアロハシャツとサングラス姿を披露。そんなうさぎに負けじとハチワレはかき氷の着ぐるみ、ちいかわはゴーヤの着ぐるみを着て夏らしさを楽しむことにーー。

4月19日に投稿されたエピソードでは「なっつ～やすみは～／やっぱり～みじかい～♪」と大江千里の「夏の決心」を歌いながら、うさぎの運転（？）する車で夏らしさを楽しむ3人。まるで海老名（神奈川）にあるサービスエリアのような、メロンパンが名物の商業施設までドライブを楽しむ様子が描かれた。

すでに夏日を記録している地域もある4月に投稿された、夏のおでかけシーズンのような気分を与えてくれる今回のエピソード。このたびはアロハシャツ、かき氷とゴーヤの着ぐるみに身を包む3人が描かれたが、7月24日に公開される劇場版でも夏らしい装いの3人が描かれることが予想される。

報酬を目当てに、とある島を訪れたちいかわたち。ハワイのような雰囲気の島で、ちいかわたちはフラダンス衣装に身を包むこととなる。

南国風の装いを披露するのはちいかわだけではない。作中ではくりまんじゅうやシーサー、モモンガや古本屋といったキャラクターもいつもとは異なる姿で登場している。

夏らしい衣装といえば、2023年の七夕にはちいかわ、ハチワレはひこ星風、うさぎは織姫風の衣装で登場。その翌年には七夕風の3人をモチーフにした『七夕だねマスコット（全3種）』が販売された（マスコットではちいかわも織姫風の衣装となっている）。

『ちいかわ』初の劇場公開を控えた2026年の夏。いつも以上に特別な夏に、ちいかわたちがどんな姿を見せてくれるのか楽しみだ。

（文=加藤かづき）