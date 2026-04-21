27歳の人気モデルが婚活プログラムへの参加を親友に報告し、過去の恋愛傾向を鋭く指摘される場面があった。

【映像】27歳モデルが婚活 “ハイスペ男性”30人の面々

4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活プログラム開始の1週間前、なつえは親友でインフルエンサーのみゆみゆ（桜井美悠）を呼び出し、同番組への参加を報告。手渡された「結婚式の招待状」に驚くみゆみゆに対し、なつえは「恋愛も最近ご無沙汰やん」と切り出した。続けて、「自分の恋愛観がわからなくなってきてるし、何か挑戦してみようかなって」と動機を明かすと、みゆみゆは「めっちゃいいと思う」と優しく背中を押す。

また、みゆみゆがなつえの過去の恋愛遍歴に言及。「今まで付き合ってきたのって、結構仕事できる人多くない？自分をしっかり持ってて、自分の意見をちゃんと言える人。スペック高い人に惹かれがち」と指摘した上で、「その人たちと一緒にいたら、“このままでいいんかな、私？”って、途中でしんどくなってるイメージある」と分析した。なつえもこれに頷き、「ちゃんと志がある人は絶対やなって思う。結局そういう人たちになるんやろな」と、自身の条件を再確認していた。

女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。第1話は4月28日22時から放送。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）