◆米大リーグ レッドソックス８−６タイガース （２０日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２０日（日本時間２１日）、本拠でのタイガース戦に「４番・ＤＨ」で４試合ぶりにスタメン出場。３―３で迎えた７回先頭の４打席目に中前打を放ち、勝ち越しのホームインをした後、８回の５打席目には左前打を放つなど、今季３度目のマルチ安打を記録。恒例のボストン・マラソン開催日の午前試合で大活躍。４打数２安打２得点１四球で、打率は３割２分４厘となった。

４月５日以降の打率は４割４分、ＯＰＳ１・０７７と好調な吉田に、地元では、吉田スタメン待望論が熱を帯びている。

４試合ぶりにスタメン入りした吉田が、初回２死一塁で第１打席を迎えると、スタンドから大歓声が沸き起こった。今季２１試合目で先発はわずか９度と出場機会に恵まれない中、１７日には延長１０回に自身初となる殊勲の代打サヨナラ安打を放ち、６試合連続安打と結果を重ねてきたことをファンは知っている。

チームは前の試合まで８勝１３敗と苦戦。試合前の時点でチームは得点（８１点＝リーグ１４位）、出塁率（３割１分＝リーグ１３位）、ＯＰＳ（６割５分１厘＝リーグ１３位）と攻撃面で苦戦。卓越した打撃技術を持つ吉田が、ベンチを温めている状況に、ファンサイトやＳＮＳでは「マサを使うべき」という論調が増えている。

この日のラジオ中継では、２０１３年世界一メンバーのミドルブルックス解説者が「左対左を気にするのはわかります。でも、彼はチームのベストヒッターのひとり。たとえ、相手が左腕でも、右打者よりいい結果を出すかもしれません。これだけ攻撃が生産性と安定性を欠いている中で、彼をベンチに置いてはおけません。単純に、そんなことはできないんです」と力説している中で、吉田が第１打席にきっちり四球を選ぶと、実況アナは「オンベース・マシーンです！」と絶叫した。

３―３の勝負どころで吉田が左腕から中前打を放つと、ミドルブルックス解説者は、それみたことかと、「マサが打ちましたよ、左腕から上手くボールを捉えました」と伝えるシーンも。吉田が打席に立つたびに一際大きな声援が沸き起こったフェンウェイパーク。それは、吉田の出場機会を求める地元ファンの率直な反応だった。