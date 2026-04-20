瀧本美織、美し過ぎる着物＆割烹着姿を披露！ ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』オフショット
俳優の瀧本美織さんは4月20日、自身のInstagramを更新。着物姿のオフショットを公開しました。
【写真】瀧本美織の美し過ぎる着物姿
この投稿には記事執筆時点で4500件以上「いいね！」が寄せられており、反響の大きさがうかがえます。
(文:五六七 八千代)
【写真】瀧本美織の美し過ぎる着物姿
美しい着物姿を披露瀧本さんは「#今夜秘密のキッチンで #ひみつきち #藤子 #着物」とタグを添え、4枚の写真を公開。ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）で演じるキャラクター「藤子」としての姿を披露しました。趣のある食器棚の前で、上品な着物に白い割烹着を羽織りほほ笑む姿が収められています。
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「華やかな着物姿」同ドラマの公式Instagramも2日、瀧本さんの着物姿を公開。「料理研究家の名にふさわしい華やかな着物姿の藤子」とつづり、やわらかい笑顔を浮かべる瀧本さんの写真を披露しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)