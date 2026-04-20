村重杏奈、美脚際立つ膝丈ナロースカート姿 ヨーロッパ街並みショットに「映画のワンシーンみたい」「さすがの着こなし」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの村重杏奈が4月19日、自身のInstagramを更新。ヨーロッパの街並みでのナロースカート姿を公開した。
【写真】27歳元アイドル「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」ヨーロッパ街中ショット
村重は「日本に帰国です！なんとなーく！時差ボケしてますが、ヨーロッパはロシア語ぽい言葉が飛び交っていて懐かし嬉しかったです パン文化も懐かしいなーと思いながら…凄く幸せな時間でした！！！」とヨーロッパ訪問から帰国したことを報告。タイトにまとめたヘアスタイルでサングラスをかけ、水色に大きな黒ドットのトップスとベージュの膝丈のナロースカート姿でヨーロッパの街並みに立つショットを公開し、スラリとした長い膝下をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれで街並みに映えてる」「さすがの着こなし」「大人っぽくて素敵」「絵になる」「オーラ全開」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」「映画のワンシーンみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」ヨーロッパ街中ショット
◆村重杏奈、ナロースカート姿で美脚見せ
村重は「日本に帰国です！なんとなーく！時差ボケしてますが、ヨーロッパはロシア語ぽい言葉が飛び交っていて懐かし嬉しかったです パン文化も懐かしいなーと思いながら…凄く幸せな時間でした！！！」とヨーロッパ訪問から帰国したことを報告。タイトにまとめたヘアスタイルでサングラスをかけ、水色に大きな黒ドットのトップスとベージュの膝丈のナロースカート姿でヨーロッパの街並みに立つショットを公開し、スラリとした長い膝下をのぞかせている。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれで街並みに映えてる」「さすがの着こなし」「大人っぽくて素敵」「絵になる」「オーラ全開」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」「映画のワンシーンみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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