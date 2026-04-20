クリーミーなコクと風味豊かなほうじ茶が溶け合ったハーゲンダッツのミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」試食レビュー

クリーミーなコクと風味豊かなほうじ茶が溶け合ったハーゲンダッツのミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」試食レビュー