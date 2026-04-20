俳優ソン・ジュンギ（40）と妻ケイティ・ルイーズ・サンダース（41）が、初の夫婦同伴公式日程に臨んだ。

19日、芸能関係者によると、2人は前日、ソウル・芸術の殿堂IBKチャンバーホールで開かれた「GAON SOLOISTS（ガオン・ソロイスツ）」第7回定期演奏会『子どもの情景』に特別出演した。2人にとって、2023年の結婚後初の夫婦同伴公式日程だった。2人は知人を通じて公演の趣旨を知った後、団体側に直接連絡し、参加の意思を伝えたとされる。これまで2人は空港や野球場で目撃されたことはあったが、公式の場にそろって姿を見せるのは今回が初めてだった。

この日の公演は、障害のある音楽家と障害のない音楽家がともに活動する統合室内楽団体ガオン・ソロイスツが、第46回障害者の日（4月20日）を迎えて開催した行事だった。

ソン・ジュンギ＆ケイティ夫妻は第1部のナレーターとしてステージに立った。第2部ではミュージカル俳優キム・ソヒョン、ヴィオラ奏者シン・ユンファンも特別出演した。

2人は観客からの写真撮影の要請にも快く応じ、会場にいる間、仲むつまじい姿を見せたと伝えられた。

ソン・ジュンギと英国出身俳優のケイティ・ルイーズ・サンダースは、2021年に知人の紹介で出会い、交際に発展した。ソン・ジュンギは2022年12月ごろ交際の事実を明らかにし、その翌年、ケイティとの婚姻届の提出と妊娠を発表した。その後、2023年6月に長男、2024年11月に第2子となる長女が誕生し、1男1女を育てている。