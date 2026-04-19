4児のママで元モーニング娘。の紺野あさ美が、夫であるプロ野球・北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手がテレビ番組で見せた「イクメンアピール」への怒りをぶちまけた。

【映像】夫・杉浦投手の失言内容＆自宅で撮影した家族写真

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した紺野は、ワンオペ育児に奮闘するママたちの本音をぶっちゃけるコーナーで、夫への不満を告白。日頃から夜泣き対応などはすべて一人でこなし、夫には過度な期待をしないように割り切っているという紺野だが、ある出来事だけは看過できなかったという。

それは、オフシーズンに紺野が体調を崩して寝込んでしまった際のこと。夫の杉浦投手が珍しく夜中のお世話を代わり、朝食に子供たちへパンを出してくれたことがあった。しかし後日、夫が北海道のローカル番組に出演した際、「オフシーズンに家事や育児はするんですか？」という問いに対し、「妻が寝てる時に朝ごはんを作ったり」と、さも日常的に献身的なサポートをしているかのように語ったのだ。

このエピソードを聞いた共演者らは「やだー！！！」「 一回を！！」と絶叫。スタジオは夫への非難轟々の嵐に。紺野は「（私が）寝込んでる時ですもん！ そう言われたら、私がいつも寝てて朝ごはんを作ってないみたいに聞こえる」と当時のモヤモヤを爆発させた。

さらに紺野は「こっちが何千日、眠いのを噛み殺して朝ごはんを作ってるか！」と悲痛な叫びを上げ、スタジオからは共感の声が上がっていた。