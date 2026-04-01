プレミアリーグ 25/26 第33節 エバートン vs リバプール 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第33節 エバートンとリバプールの試合が、4月19日22:00にエバートン・スタジアムにて行われた。
エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはアレクサンデル・イサク（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）らが先発に名を連ねた。
29分に試合が動く。リバプールのコーディ・ガクポ（FW）のアシストからモハメド・サラー（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。
ここで前半が終了。0-1とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。
54分エバートンが同点に追いつく。キアナン・デューズバリーホール（MF）のアシストからベト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
58分、リバプールが選手交代を行う。ギオルギ・ママルダシュビリ（GK）に代わりフレディ・ウッドマン（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
72分、リバプールが選手交代を行う。アレクサンデル・イサク（FW）からリオ・ヌグモハ（FW）に交代した。
73分、エバートンが選手交代を行う。ベト（FW）に代わりティエルノ・バリー（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
80分、エバートンが選手交代を行う。ドワイト・マクニール（MF）からタイリクエ・ジョージ（MF）に交代した。
83分、リバプールが選手交代を行う。フロリアン・ビルツ（MF）からアレクシス・マクアリスター（MF）に交代した。
84分、リバプールが選手交代を行う。コーディ・ガクポ（FW）からイエレミ・フリムポング（DF）に交代した。
86分、リバプールが選手交代を行う。アンドリュー・ロバートソン（DF）からミロシュ・ケルケズ（DF）に交代した。
87分、エバートンが選手交代を行う。ジャラッド・ブランスウェイト（MF）に代わりマイケル・キーン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
後半終了間際の90+10分リバプールが逆転。ドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからフィルジル・ファンダイク（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。
以降は試合は動かず、リバプールが1-2で勝利した。
なお、エバートンは22分にジョーダン・ピックフォード（GK）、90+12分にジェームズ・ガーナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-04-20 00:20:11 更新