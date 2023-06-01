桃月なしこ、スペインで美ボディ披露 2nd写真集カットも特別公開
【モデルプレス＝2026/04/20】モデルで女優の桃月なしこが、4月20日発売の「ヤングマガジン」（講談社）21号に登場。美しいボディを披露している。
【写真】元看護師モデル、美バスト開放
桃月は4月22日に2nd写真集「むすび」（講談社）を発売。今作では初上陸になるスペインの歴史を刻む石畳、地中海の眩しいビーチ、緑豊かな田舎のホテルで撮り下ろし。一部カットが特別に公開されている。
今号の巻中グラビアは林美希。巻末グラビアにはMayuriが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元看護師モデル、美バスト開放
◆桃月なしこ、2nd写真集カット特別公開
桃月は4月22日に2nd写真集「むすび」（講談社）を発売。今作では初上陸になるスペインの歴史を刻む石畳、地中海の眩しいビーチ、緑豊かな田舎のホテルで撮り下ろし。一部カットが特別に公開されている。
◆巻末グラビアはMayuri
今号の巻中グラビアは林美希。巻末グラビアにはMayuriが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】