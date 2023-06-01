日本＆ブラジルMIX美女・Mayuri、ハイレグ水着で美スタイル披露 デジタル写真集未公開カットも特別公開
【モデルプレス＝2026/04/20】日本とブラジルのMIX美女・Mayuriが、4月20日発売の「ヤングマガジン」（講談社）21号に登場。美しいボディを披露している。
【写真】「ヤンマガ」注目の保育士ギャル、ウエスト＆美脚ちらり
読者の圧倒的指示で再登場となったMayuriは4月28日に100ページデジタル写真集「Mayuri」（講談社）を発売。今回未公開カットが特別に公開されている。また念願の雪ロケも行い、雪の上でのビキニ姿も披露している。
今号の表紙は桃月なしこ。巻中グラビアには林美希が登場する。（modelpress編集部）
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◆Mayuri、デジタル写真集未公開カット公開
読者の圧倒的指示で再登場となったMayuriは4月28日に100ページデジタル写真集「Mayuri」（講談社）を発売。今回未公開カットが特別に公開されている。また念願の雪ロケも行い、雪の上でのビキニ姿も披露している。
◆表紙は桃月なしこ
今号の表紙は桃月なしこ。巻中グラビアには林美希が登場する。（modelpress編集部）
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