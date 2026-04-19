シャオミがAndroidタブレット「REDMI Pad 2」シリーズを4月28日より順次値上げ！原材料・部材コスト高騰の影響を受けた一部製品のみ対象
|シャオミがAndroidタブレット「REDMI Pad 2」シリーズの一部製品を値上げ！
Xiamiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は17日、AI需要の急増に伴うメモリーなどの部材価格の価格、サプライチェーンコストの増加、為替変動などによって製品を取り巻く環境は厳しさを増しているため、誠に心苦しいところではあるものの、対象商品の一部について市場想定価格／希望小売価格（Recommended Retail Price：RRP）を2026年4月28日（火）より順次改定するとお知らせしています。
また今年3月に発売した「Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version」は現在在庫切れとなっていますが、2026年5月7日（木）より価格を据え置いて販売を再開予定で、販売を再開するまでの4月18日（土）から5月6日（水）の間も公式WebストアやXiaomi Store各店舗にて予約を受け付けているということです。
シャオミ・ジャパンはこれまでも極力値上げはしない方針であることが案内されてきましたが、今回、AI需要の急増に伴うメモリーなどの部材価格の価格、サプライチェーンコストの増加、為替変動などによって製品を取り巻く環境は厳しさを増していることから一部の商品を4月28日より順次値上げすることにしたということです。なお、今回の価格改定に当たっては以下の方針に基づいて慎重に判断しているとしています。
（1）原材料・部材コスト高騰の影響を受けた一部製品のみ対象
（2）改定幅は可能な限り最小限に調整
（3）製品品質およびサービス基準は従来通り維持
対象商品と市場想定価格の改訂前・改定後は以下の通りで、詳細は対象商品の販売ページにて案内するとのことです。また同社では今後もより良い製品とサービスの提供に努めていくとし、引き続いて理解と支援をお願いするほか、すでに注文している場合については価格変更・追加請求は一切ないとしています。
|製品名
|市場想定価格
|改定前
|改定後
|REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version（8GB RAM＋256GBストレージ）
|49,980円
|51,980円
|REDMI Pad 2 Pro（8GB RAM＋256GBストレージ）
|46,980円
|49,980円
|REDMI Pad 2 Pro（6GB RAM＋128GBストレージ）
|39,980円
|42,980円
|REDMI Pad 2（8GB RAM＋256GBストレージ）
|34,980円
|44,980円
|REDMI Pad 2（6GB RAM＋128GBストレージ）
|29,980円
|38,980円
|REDMI Pad 2（4GB RAM＋128GBストレージ）
|21,980円
|27,980円
|REDMI Pad 2 4G（4GB RAM＋128GBストレージ）
|27,980円
|36,980円
|REDMI Pad 2 Play Bundle（4GB RAM＋128GBストレージ）
|26,980円
|32,980円
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記事執筆：memn0ck
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