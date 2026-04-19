夏の移籍市場でマンチェスター・シティにやってきたラヤン・チェルキ。序盤は負傷の影響で出遅れたが、第8節エヴァートン戦からはフル稼働を続けており、リーグ戦ではすでに10アシストを記録している。



背番号10に見合う活躍を続けており、すでにシティに欠かせない選手となっている。



『THE Sun』によると、チェルキの弟であるエデン・チェルキはフランス、リヨンの下部組織に所属しており、プレミアリーグのチームから注目を集めているようだ。



サッカージャーナリストのジュリアン・ローレンス氏は兄を超えるかもとエデン・チェルキのプレイ映像をポストしている。



名前のエデンは元チェルシーのエデン・アザールにちなんで付けられたという。



まだ14歳の選手だが、今後数年後兄と同様のサッカー界を騒がせる存在となるのだろうか。





If you thought Rayan was special, let me introduce you to Eden Cherki, 14 years old!! It just runs in the family blood! pic.twitter.com/oTMPKI46Ui — Julien Laurens (@LaurensJulien) April 17, 2026