元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって最適な小腹の満たし方を明かした。

リスナーから「おやつで小腹を満たすとしたら何を食べますか？」と質問が寄せられた松岡は「小腹を満たしたいと思って食べるのは、ゆで卵ですね」と告白。「外にいても、たぶんドラマとか撮影している間も、必ず車にはゆで卵を置いておくんですよ。そうすると、小腹が空いたなーっていう時に食べられるし」と明かした。

「家でも、まず卵1パックはすぐゆで卵にして置いておくんです。そうすると、朝も食べられるし、小腹空いた時に食べられるし、みたいな」と続けた。

「タンパク質も取れるっていうのもあるんですけど、ゆで卵のいいところはトッピングって言っちゃおかしいけど、味付け次第でいろんな表情（を見せる）」と松岡。「俺、子供の頃は塩でゆで卵は食えない人間だったんですけど。塩なんかで食って何がうまいんだって思ってたんですけど、今はだいたい95％塩で食べているんです」としつつ「例えば口が寂しいなーってなった時に、海苔の佃煮でね、食べたり。あとは、名古屋の人とかには有名だと思うんですけど、マヨネーズの入れ物みたいのに入ったお味噌。あれが家にあるんで、それで食って、要は味噌田楽、味噌おでんの卵みたいなもんですよ。あとはマヨネーズで食ったり、ケチャップで食ったり、キムチで食ったりとかいろんなことをしますけど、ゆで卵が一番いいかなっていう。腹持ちもいいんですよ」と話した。

「罪悪感もないって言えばいいかな。おやつと言いながら、みたいな。だから僕はゆで卵、凄い食べるようにしていますよ。本当に卵は我々の味方ですよ」とした。