女優の大竹しのぶが１８日までに自身のＳＮＳを更新した。

インスタグラムに「ミュージカル『ＧＹＰＳＹ』のお稽古の日々。衣装合わせも無事に終わりました。３年前の衣装がちょっとキツくなったような気がして、衣装さんを不安げに見つめたら、『あっ、水洗いしたから少し縮まっちゃったかもです』優しいお言葉が。少しだけ出しましょう、と衣装さん。大丈夫です痩せます、と私。いや出しましょう、いや大丈夫です・・・あーあと二週間以上あるから、頑張る でもカレーパンが美味しくて、ぺろっと食べてしまった。イギリス人の演出家クリスは、初めて食べてすごい気に入ったらしく、イギリスに持って帰りたいと言っていた 良かったあ」とつづり、自身の持参した差し入れのカレーパンの写真などをアップした。

この投稿には「しのぶさん、お忙しいのに元気いっぱい カレーパンをぺろっと食べることが元気の源ですね」「ガンバレ、ガンバレ、しのぶ 負けるな負けるな、しのぶ」「しのぶさん、いつも体型がシュッとしされてるなぁと思っていました 舞台が続くからエネルギー消費が凄そうです カレーパン美味しそうですね」などのコメントが寄せられている。