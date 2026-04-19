元阪神タイガースのタレント・関本賢太郎、一部報道に謝罪・当面活動を自粛 所属事務所もコメント発表
元阪神タイガースで野球解説者・タレントの関本賢太郎が18日、自身のインスタグラムを更新し、当面の活動を自粛すると発表した。
【画像】元阪神タイガースのタレント・関本賢太郎、一部報道に謝罪・当面活動を自粛（全文）
「文春オンライン」が同日、投資トラブルに関する記事を配信。関本は「このたびは、一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、 心よりお詫び申し上げます。応援してくださっているファンの皆さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしていることを重く受け止め、当面の活動を自粛させていただくことといたしました」と謝罪。
さらに「詳細につきましては、関係各所への影響を考慮し、現時点での発信は控えさせていただきます。今後につきましては、改めてご報告させていただきます。このたびは誠に申し訳ございませんでした」とつづった。
関本が所属する株式会社プロアスリートは、同社サイトに代理人弁護士との連名でコメントを発表。
同社は、関本がイベントに参加したことは把握していたとした上で「もっとも、今般、報道されましたような同社ビジネスへの関与の事実については事前の取材により初めて知るところとなり、詳細な事実関係につきましては現在確認中です。かような現状におきましては、当社と致しましても十分な説明責任を果たすことが出来ず、また、渦中の人物となる関本の各メディアでの露出は適切でないとの判断の下、関本の活動は当面の間自粛させていただくことと致しました」と伝えた。
関本は、1996年のドラフト2位で阪神タイガースに入団。代打などで活躍した。現在は、ABCテレビなどで野球解説を担当するほか、『おはよう朝日です』でスポーツキャスターを務める。また、バラエティー番組などにも出演する。
【画像】元阪神タイガースのタレント・関本賢太郎、一部報道に謝罪・当面活動を自粛（全文）
「文春オンライン」が同日、投資トラブルに関する記事を配信。関本は「このたびは、一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、 心よりお詫び申し上げます。応援してくださっているファンの皆さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしていることを重く受け止め、当面の活動を自粛させていただくことといたしました」と謝罪。
関本が所属する株式会社プロアスリートは、同社サイトに代理人弁護士との連名でコメントを発表。
同社は、関本がイベントに参加したことは把握していたとした上で「もっとも、今般、報道されましたような同社ビジネスへの関与の事実については事前の取材により初めて知るところとなり、詳細な事実関係につきましては現在確認中です。かような現状におきましては、当社と致しましても十分な説明責任を果たすことが出来ず、また、渦中の人物となる関本の各メディアでの露出は適切でないとの判断の下、関本の活動は当面の間自粛させていただくことと致しました」と伝えた。
関本は、1996年のドラフト2位で阪神タイガースに入団。代打などで活躍した。現在は、ABCテレビなどで野球解説を担当するほか、『おはよう朝日です』でスポーツキャスターを務める。また、バラエティー番組などにも出演する。