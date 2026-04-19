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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 大きな青空の下、サンフランシスコの海岸沿いを走る。２０２６年４月７日出走。」と題した動画を公開した。脳科学者の茂木健一郎が、出張先のサンフランシスコで実践する「旅ラン」の様子を収めている。



動画の冒頭、茂木は「会議の途中なんですが、ちょっとだけでも走らないと体を保てないんで」と語り、サンフランシスコの海岸沿いを走り始める。走りながらサンディエゴとの気候や植生の違いに触れ、大きな青空の下で気持ちよさそうに汗を流す様子が映し出されている。



道中では現地のレストランを紹介する場面も。「チャイニーズレストラン、今日の夕方来ようかな」と呟いたり、前日に訪れたという鉄板焼きレストラン「ベニハナ」について「鉄板のパフォーマンスが楽しい」と振り返ったりと、出張中の食事も満喫しているようだ。



今回のランニングは往復で1.5キロにも満たない距離だったが、折り返し地点では北米特有の蝶やカリフォルニアらしい花々を熱心に観察。具体的な蝶の科名を挙げながら「最高ですね」と嬉しそうに語り、「旅ランの最小距離」と笑いを交えつつも、自然との触れ合いに満足げな表情を見せた。



多忙なスケジュールの合間を縫って、短い時間でもランニングと現地の空気を楽しむ茂木の姿勢は、出張や旅行先でのリフレッシュ方法の参考になりそうだ。