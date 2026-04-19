『990円』は価格バグ！【しまむら】1人1本持っておきたい「高コスパパンツ」

春は何かと出費がかさみがち……。そんな中で賢くおしゃれを楽しみたいなら【しまむら】好きなインフルエンサーをチェックしてみて。おしゃれなプチプラアイテムが多数紹介されているので、気になるアイテムが見つかるはず。そこで今回は、しまラーの@aiii__13kさん一押しの「990円パンツ」をご紹介。お手頃価格ながら、楽ちん & オシャレ見えが狙えるパンツは春の一軍選手になりそうです。

楽ちん ＆ オシャレなストライプ柄パンツ

【しまむら】「ストライプイージーP」\1,089（税込）

ゆったりシルエットとウエストゴムのイージー仕様なストライプ柄パンツ。春夏にぴったりの爽やかなストライプ柄は、コーデにさりげなく季節感を添えてくれます。カラバリは全3色。@aiii__13kさんによると「人気で入手困難になりつつある」とのことなので、気になる人は早めにしまパトへ！

フリルベストで甘さをプラス

こちらは色違いのライトブルーを着用。フレッシュな色味で好印象が狙えそうです。ストライプ柄で視線が縦に流れるので、スタイルアップが期待できるのも嬉しいポイント。フリルがあしらわれたキュートなベストも、クリーンなパンツとのスタイリングなら甘さをほどよくセーブできそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。