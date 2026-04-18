話題の 2.5 次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ」って？メンバーの強みを聞いてみた！

2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip」（通称「とぅるりぷ」）。

STPRは、配信者や歌い手アイドルグループをプロデュースするエンタメ企業で、人気グループ「すとぷり」をはじめ、多くのユニットを手掛けています。

なお"2.5 次元"とはインターネット上での配信や動画では主にイラストや2Dモデルを用いて活動しながら、直接会えるライブやイベントでは、リアルな姿で登場するスタイルを指します。

ネットとリアル、両方の世界で活動する点が大きな特徴で、VTuberやYouTuberとも異なる存在です。

そんな中で誕生した「とぅるりぷ」。今回はメンバーにインタビューしました。

個性あふれる6人に聞いた！

「とぅるりぷ」は、"嘘のない声で、心を繋ぐ"というコンセプトを掲げ、歌や配信を通じて等身大の想いを届けていくグループ。

メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6人。

2026年3月14日にグループ名とメンバーが発表され、同月28日にデビュー。

そしてデビューからわずか約1か月というSTPR史上最短のスピードで、ワンマンライブの開催も決定しています。

東京バーゲンマニアは、そんな彼らに「STPRの先輩グループにも負けない、自分の強み」を聞きました。

水色担当で末っ子キャラのそあらは「元気とポジティブさが強みです。どんなことがあっても寝たら治ります」と笑顔で話し、グループの明るさを支える存在です。

白色担当のものくろは「京都弁×メガネでのセリフ配信というキャラクター性は唯一無二です」と語り、さらに喫茶店での勤務経験を活かした料理スキルにも自信を見せています。

ピンク担当のパルオは「大声と盛り上げ力が強み。人懐っこさも武器です」と話し、周囲からは"おふざけ王"や"STPR の狂犬"といった個性的な評価も飛び交っていました。ムードメーカーとしての存在感に加え、ツッコミ担当のまひろまる。との相性の良さも感じられました。

つきしろやしろ。は「フェイスラインと肌の綺麗さ」とビジュアル面をアピール。メンバーからも"顔面国宝"、"イケメンマルチクリエイター"と称されるなど、お墨付きのビジュアルとスキルが武器です。

はりまは「セリフ配信（ASMR）が強みです。自分だけのポジションを確立していきたいです」と意欲を見せ、音声コンテンツへのこだわりを明かしました。

まひろまる。は「STPR ボーイズ時代からツッコミ担当としてやってきました。ボケが多い中でツッコミや場を円滑に回す役割には自信があります」と語り、グループのバランサーとしての存在感を見せています。

6人でひとつ屋根の下に...

個性豊かな6人が集まった「とぅるりぷ」。そんな彼らが次に挑戦するのは、他グループにはない新たなコンテンツです。

それが、"同棲生活"をテーマにした配信です。

「推しが生きているリアルタイム」を届けることで、より身近に感じられる関係性を目指しているのだとか。日常のなにげないやり取りやエピソードトークなど、親近感たっぷりの内容になりそうです。

そして、初のワンマンライブ『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE 〜First Kiss〜』は、2026 年 4 月 25 日・26 日に harevutai にて開催予定です。

デビュー直後とは思えない勢いで走り出した「とぅるりぷ」。その"嘘のない声"は、これからどのように多くの人の心を繋いでいくのでしょうか。今後の活躍から目が離せません。